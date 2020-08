Sytuacja na Białorusi jest napięta. "To nie jest najlepszy moment, aby tam jechać"

Tysiące obywateli Białorusi wyszło 9 sierpnia na ulice, by pokazać swoje niezadowolenie spowodowane wstępnym wynikiem wyborów prezydenckich. Państwowa komisja wyborcza ogłosiła, że Aleksander Łukaszenka zdobył ok. 80 proc. głosów. Doszło do starć opozycji z milicją i zatrzymań dziennikarzy oraz aktywistów. Doniesienia te napływały nie tylko z Mińska, ale też – jak podał niezależny portal "Tut.by" - z Homla, Brześcia, Witebska i Grodna, czyli częściowo z miast położonych blisko polskiej granicy.