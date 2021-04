Szwajcaria. Roger Federer promuje turystykę swojego kraju

Szwajcaria i Federer nawiązali współpracę

Ta współpraca ma zaowocować wspólnym rozwijaniem inicjatyw promujących Szwajcarię na świecie. W efekcie ma to przyciągnąć nowych turystów do odwiedzenia Szwajcarii i odkrywania jej naturalnego piękna. "W tak trudnym momencie, próbując wyjść z największego kryzysu turystycznego od czasów drugiej wojny światowej, najbardziej kultowa postać narodu szwajcarskiego wyrusza z pomocą" - czytamy na portalu tennisworldusa.org.

Prezes oraz dyrektor generalny Switzerland Tourism uważają, że nikt nie nadaje się lepiej do tej roli niż Roger Federer. "To połączenie jest idealne, ponieważ Szwajcaria i wszystkie jej naturalne dary wyraźnie przyczyniły się do wzrostu i rozwoju legendy takiej jak Roger Federer, a tym samym do jego wspaniałej kariery" - mówi Martin Nydegger, dyrektor generalny Switzerland Tourism.