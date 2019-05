Szwecja – kraj, który kocha dzieci. Zaplanuj wakacje marzeń dla swoich pociech

To tam najmłodsi, jak i rodzice będą eksplorować przyrodę w oddalonych od zgiełku miejscach. Można też spędzić trochę czasu w którymś z parków rozrywki, a w Szwecji znajdziemy ich kilka. Bo któż z dorosłych nie chciałby też na chwilę przenieść się do świata Astrid Lindgren?

Wakacje z dziećmi rządzą się swoimi prawami. Nie liczy się ilość punktów odhaczonych na liście "to do zwiedzenia". Rodzice mogą spojrzeć na ten wolny czas oczami swoich pociech. Odkryć to, czego nie zauważyliby zupełnie będąc bez dzieci. Maluchy kochają godzinami patrzeć na otaczającą ich przyrodę, dłubać patykiem w ziemi, czy skakać po kałużach. A Szwecja to kraj, który dzieci hołubi, ich dobro jest dla Szwedów najważniejsze, a jednocześnie przy tej opiekuńczości pozwala na odkrywanie świata bez względu na aurę pogodową.

Oczywiście planując wakacje z dziećmi można spakować niezbędne rzeczy i postawić na to, że "jakoś to będzie". I o ile z dziećmi kilkuletnimi czy prawie nastolatkami można by zaryzykować, to już z maluchami nie bardzo. Trzeba przygotować się pod kątem miejsc przyjaznych dla dzieci. W tym kraju takich nie brakuje. A najlepiej spędzić ten wolny czas w rytmie slow, bo Szwecja do tego jest po prostu stworzona.

Sztuka życia

Mamy slow food, slow miasta, zaczynamy także podróżować uważniej i ekologicznej (slow travel). Czas spędzany z dziećmi w podróży, na wakacjach, podczas weekendów to właśnie taki moment, by pobyć razem, obserwować, mieć możliwość wyboru, co jemy, gdzie jemy, czym jedziemy, co zwiedzamy, a może leniwie spędzamy czas nad jeziorem?

- Sztuka życia – tłumaczy Carlo Petrini, założyciel ruchu Slow Food – to nauka dawania sobie czasu na każdą rzecz.

Podróż do Szwecji wcale nie musi być pośpieszna, nie musi to być szybki lot samolotem. Dla najmłodszych liczy się aspekt poznawczy i zabawa. Taką możliwość daje kurs promem – niespieszny, z dużą ilością miejsca, punktem do obserwacji morza, no i przestrzenią przeznaczoną dla najmłodszych w postaci kącików do zabawy.

W rytmie natury

Wybranie miejsca w Szwecji, w którym można się zaszyć z rodziną w ciszy i spokoju nie jest trudne. W większości miasteczek panuje też spokój, nie ma nachalnego wciskania pamiątek turystom. Wystarczy rozkoszować się ich atmosferą, podziwiać dopracowanie ich architektury, każdy dzień może być tam inny i pozwoli na odkrywanie coraz to nowych rzeczy.

Szukając zakwaterowania warto przejrzeć ofertę nie tyle hoteli czy hosteli, ale domów na wynajem, gospodarstw agroturystycznych czy apartamentów. To daje całej rodzinie swobodę w wyborze godzin posiłków i gospodarowania dniem.

W Szwecji większość farm ze zwierzętami hodowlanymi jest otwarta na turystów, więc dzieci mają możliwość obcowania ze zwierzakami, ba, nawet z łosiami (np. farma łosi w Orrviken).

Leśne przygody

Trzy godziny autem od Sztokholmu, a dwie od Göteborga, w południowej Szwecji, w środku lasów znajduje się Urnatur. Miejsce z unikalną roślinnością, gdzie najmłodsi jak i dorośli mogą odpocząć od miejskiego hałasu. Postawiono tam siedem chatek przystosowanych dla jednej do czterech osób, a przy tym urządzonych ze skandynawskim wyczuciem smaku.

Źródłem światła o zmroku są tu albo świece albo lampy solarne. Woda ogrzewana jest za pomocą drewna, tak samo sauna, z której można skorzystać. Posiłki serwowane w tym miejscu robione są z produktów od lokalnych sprzedawców.

Innym miejscem, w którym można odpocząć w leśnej enklawie, to Dalarna – region, który w 70 proc. pokryty jest lasami, a w nich znajdują się niezliczone jeziora, gdzie można oddać się wędkowaniu wraz z najmłodszymi.

Szwecja to także doskonałe miejsce na piesze wędrówki i rowerowe wyprawy. Bardzo dobrze rozplanowano tam sieć ścieżek rowerowych.

Jak z pocztówki

Domki rybackie i kolorowe magazyny, łodzie i jachty, które można oglądać z drewnianej promenady to niewielkie Smögen, położone na skałach. Można z niego dostrzec latarnię na wyspie Hållö i pobliskie Kungshamn. Takich nadmorskich miejscowości jest całkiem sporo, wyglądają jak z bajki, a każda z nich emanuje spokojem. W Szwecji jest też pełno muzeów związanych z historią wikingów i rybołówstwem. Co ważne, w każdym z muzeów jest przygotowana mini ekspozycja specjalnie dla najmłodszych!

Witamy w Bullerbyn

Vimmerby to miejsce obowiązkowe dla małych (i dużych) fanów książek Astrid Lindgren o Pippi Pończoszance, Lotcie z Ulicy Awanturników, dzieciach z Bullerbyn, czy Emila ze Smalandii.

Ta mała miejscowość mieści w sobie park rozrywki dedykowany postaciom stworzonym przez Lindgren. Zresztą ona sama urodziła się właśnie w Vimmerby!

W Göteborgu natomiast jest Liseberg – jeden z największych parków rozrywki w Europie. Sporo tam ekstremalnych atrakcji, jak diabelskie młyny czy rollercoastery. W okolicach Sztokholmu zaś można odwiedzić Tom Tits Experiment, gdzie najmłodsi poprzez różnego rodzaju eksperymenty poznają tajniki świata naukowego. W samym Sztokholmie znajduje się Junibacken – muzeum poświęcone postaciom szwedzkiej literatury dziecięcej - przede wszystkim z książek wspomnianej Astrid Lindgren.

W Szwecji dzieci to mile widziani goście, dla których oprócz szeregu atrakcji – tych w naturze, jak i w mieście – przygotowano wiele udogodnień. W kawiarniach i restauracjach znajdują się przewijaki i miejsca do karmienia maluchów. Można też wypożyczyć rowery przystosowane do przewożenia nawet trójki dzieci. Poza tym każde z miejsc – od leśnych, przez jeziora po morze – to okazja do spróbowania lokalnych potraw (mleko i wyroby mleczne, świeże ryby albo dary lasu), które na czas wakacji staną się zdrową dietą dla wszystkich.