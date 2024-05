Tania linia uruchamia połączenie z perłą Zatoki Perskiej. To kraj 17 razy mniejszy od Polski

Jazeera Airways to tania linia z Kuwejtu, która oferuje bilety w jedną stronę w cenach od 9 dinarów (ok. 117 zł). W siatce połączeń ma najwięcej lotów na Środkowy Wschód, do Azji i Afryki. W Europie lata tylko do Bośni i Hercegowiny, Albanii, Rosji, Czech, Czarnogóry i na Cypr. Teraz do tej listy dołączy Polska.