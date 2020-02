Tanie linie wprowadzają opłatę za bagaż podręczny. To nie jedyna zmiana

Norweski przewoźnik niskobudżetowy Norwegian wprowadza opłaty za bagaż podręczny. Pasażerowie premium nie będą też mieli dostępu do specjalnej poczekalni.

Boarding będzie szybszy

– To dla nas istotne, aby wszyscy mieli dobre doświadczenia, gdy korzystają z usług Norwegiana. To powszechne nieporozumienie, że w samolotowych schowkach jest wystarczająco dużo miejsca, by wszyscy pasażerowie mogli zmieścić tam swój bagaż podręczny. W rzeczywistości większość naszych samolotów zabiera na pokład 186 pasażerów, a w schowkach jest miejsce na ok. 80 takich bagaży. Dlatego wprowadzając naszą nową politykę, głównym celem jest doprowadzenie do sytuacji, w której boarding będzie odbywał się gładko. Abyśmy mogli uniknąć tracenia czasu na przesuwanie walizek w schowkach i mieli pewność, że nasze samoloty będą startowały punktualnie – mówi Cecilie Nybø Carlsen, wicedyrektor linii ds. produktu, cytowany przez portal Pasazer.com.