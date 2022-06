Tanie wakacje są jeszcze możliwe. "Nie czekajmy na last minute"

Czy osoby, które nie zarezerwowały jeszcze wakacji mają szansę na tani wypoczynek? Okazuje się, że nie wszystko stracone. Jak tłumaczy Marzena German z Wakacje.pl, jeśli szukamy ofert w granicach 1,5-2 tys. zł za osobę, to znajdziemy je jeszcze w biurach podróży. - Takie oferty są dostępne, np. na sierpień [...] Pierwsza uwaga; nie czekajmy na tanie last minute, bo owszem jakieś oferty się znajda, ale nie będą aż tak przecenione jak w latach ubiegłych. Popyt jest tak duży - nie tylko w Polsce - że hotelarze nie mają powodów by przeceniać pokoje i oferować rabaty - wyjaśnia ekspertka.

