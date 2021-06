Tatry. Co z końmi na trasie do Morskiego Oka?

Najprawdopodobniej od wtorku w Tatrach zaczną testować hybrydowy wóz konny. Opowiadał o tym w programie Newsroom WP Szymon Bobrowski, dyrektor TPN. W pewnym momencie prowadzący, zaniepokojony o zdrowie i życie koni, zapytał gościa wprost: Nie możemy zrobić tak, żeby zwierzęta zniknęły z tej trasy? Takie pytanie od lat pojawia się przed sezonem. Niestety odpowiedź jest zawsze podobna. - To jest bardzo wielowątkowa historia. Od 2009 r. tylko dwa konie zdechły na drodze do Morskiego Oka. Pozostałe przypadki to potknięcia i przewrócenia się zwierząt - wyjaśniał Bobrowski. - Próbą pogodzenia wszystkich stron jest budowa wozu ze wspomaganiem elektrycznym.