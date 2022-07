Tatry latem to świetny pomysł. Ekspert mówi, o czym trzeba pamiętać

Tatry to świetny kierunek na wakacje, szczególnie, kiedy w całym kraju mamy wysokie temperatury. Jak mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego, który był gościem programu WP "Newsroom", w końcu to jedyne góry o charakterze alpejskim gwarantujące piękne widoki. Również z tego względu nie można zapominać o bezpieczeństwie i należy zadbać o nie jeszcze przed wyruszeniem na szlak. - Powinniśmy odpowiednio wybrać trasę, dostosować ja do aktualnych warunków i [...] mieć jakiś plan B zawsze w zanadrzu. Tutaj w szczególności mówię o burzach, bo Tatry latem są dużo łatwiejsze niż zimą - wyjaśnia Zając.

