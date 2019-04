Tatrzański Park Narodowy kupuje luksusowe kosmetyki. Koszt? 6 tys. zł

Dyrekcja Tatrzańskiego Parku Narodowego planuje zakup kremów do opalania dla pracowników. To jedne z najdroższych kosmetyków, jakie są dostępne na rynku.



Dyrekcja najbogatszego parku narodowego w Polsce postanowiła po raz kolejny zadbać o swoich pracowników. Przyrodnicy Tatrzańskiego Parku Narodowego , którzy narażeni są w górach na działanie promieni słonecznych, dostaną kremy do opalania.

Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że TPN wybrał jedne z najdroższych kosmetyków, jakie są dostępne na rynku. Krem renomowanej zagranicznej firmy sprzedawany jest w butelkach o pojemności 400 ml. W zależności od drogerii, kosztuje ok. 52 zł. Park chce kupić 123 tubki, a całość zamówienia wyniesie ok. 6 tys. zł.

Według ogłoszonego przetargu, najpóźniej 19 kwietnia w zakopiańskiej siedzibie powinny pojawić kartony wypełnione kremami do opalania. To nie pierwszy raz, kiedy dyrektor parku Szymon Ziobrowski pokazuje, że dba o swoich pracowników. Na wakacje wysyłani są z rodzinami do Czarnogóry, a zimą w Alpy. Dostają również konserwy, a mundury mają szyte przez znane marki górskie.