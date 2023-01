Tego brakuje w Zakopanem. "Ogromna porażka burmistrza"

Agata Wojtowicz, prezes Tatrzańskiej Izby Gospodarczej, nie ma wątpliwości, że najlepsze warunki dla miłośników nart czy snowboardu są na Podhalu. - Miejscowości do uprawiania narciarstwa zjazdowego mamy bardzo dużo. Są też fantastyczne miejsca do narciarstwa biegowego czy śladowego. Powiem szczerze – do wyboru do koloru - mówiła w programie "Newsroom WP". Prowadzący zapytał ją także, kiedy zostanie otwarta historyczna trasa z Gubałówki, która pozostaje zamknięta od 2006 r. z uwagi na brak porozumienia z niektórymi właścicielami gruntów położonych wzdłuż jej przebiegu. - Też bym chciała wiedzieć - skwitowała prezes. - My zakopiańczycy bardzo bolejemy nad tym, że ta trasa nie jest czynna. To ogromna porażka burmistrza, który już niemalże otwierał ten stok, ale nie wyszło.