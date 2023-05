Tego nie wiedzieliście o Krakowie. Ciekawostki o mieście alchemików

Kości przy wejściu do katedry

To nie koniec mrocznych tajemnic, które kryje w sobie Kraków. Przy zachodnim wejściu do Katedry Wawelskiej możemy bowiem zobaczyć wiszące kości. Według lokalnego folkloru, należą one do smoka wawelskiego. Przepowiednia mówi, że kiedy spadną z łańcucha, ludzkości grozi koniec świata. Jak jednak zbadano, w istocie są to kości trzech zwierząt: mamuta, nosorożca i walenia.