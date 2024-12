Ten jarmark słynie z kosmicznych cen. Chleb za 39 zł

Choć święta Bożego Narodzenia już praktycznie się zaczynają, niektóre jarmarki wciąż można odwiedzać. Przykładowo ten w Krakowie potrwa aż do 1 stycznia 2025 r. Zyskał on niechlubną łatkę jednego z najdroższych. Internauci twierdzą, że ceny są jak z kosmosu. Sprawdziliśmy, czy mają rację. Za chleb dworski na zakwasie zapłacimy 39 zł, małe churrosy 23 zł, banana w czekoladzie 25 zł, a za zapiekankę od 35 do nawet 50 zł. Z kolei osiem sztuk pierogów kosztuje 44 zł. Łatwo policzyć, że jeden pieróg to wydatek rzędu 5,5 zł.