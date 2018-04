Teneryfa dla średnio zaawansowanych

Kraina wiecznej wiosny, królowa Wysp Szczęśliwych… znana pod wieloma imionami Teneryfa to jeden z najchętniej wybieranych przez Polaków wakacyjnych kierunków. Ten niewielki skrawek lądu jest dla nas szczególnie atrakcyjny zimą. I nic dziwnego. Leży stosunkowo niedaleko, przyciąga słoneczną aurą i rozsądnymi cenami.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Teneryfa (Shutterstock.com)

Teneryfa to prawdziwy raj dla turystów. Jej południowa część to słońce, leniwy relaks, kolorowe drinki i wieczorne tańce. Jeśli jednak wolimy aktywny wypoczynek, południe może nas rozczarować. Prawdziwe cuda natury kryją bowiem inne części wyspy - chłodniejsza i bardziej deszczowa północ, skalisty, surowy zachód i samo centrum Teneryfy, nad którym góruje wulkan Teide.

Lista miejsc, które zdecydowanie warto zobaczyć będąc na największej z Wysp Kanaryjskich jest bardzo długa, ale tych pięciu po prostu nie można pominąć.

Klify Los Gigantes

Mierzące nawet 600 metrów, wyrastające prosto z oceanu, skalne klify Los Gigantes robią wielkie wrażenie - zdecydowanie na miarę ich nazwy. Warto odwiedzić zachodnią część wyspy tylko po to, by zobaczyć ten niezwykły widok. A to tylko początek przygody. Wody oblewające giganty to ulubione miejsce igraszek delfinów.

Pływanie niewielką łódką między tymi pięknymi i ciekawskimi ssakami to jedna z atrakcji regionu. Z tutejszego portu każdego dnia wypływają mniejsze i większe łodzie, oferujące różnej długości rejsy. Poza podziwianiem delfinów, w programie jest też wpłynięcie do wąwozu Masca i kąpiel w tutejszej zatoce. A jeśli będziemy mieli szczęście spotkamy także innych mieszkańców tych wód - wieloryby.

W okolicy gigantów znajdziemy też urocze miejsca na relaks. Tutejsza plaża usytuowana pod samymi klifami to okazja na pływanie w niesamowitej scenerii. Z pewnością do niezapomnianych przeżyć należy też kąpiel w naturalnych wulkanicznych basenach, które bez problemu znajdziemy dzięki dostępnym w biurach turystycznych i hotelach szczegółowych mapkach okolic.

Magda Bukowska Podziel się

Wąwóz Masca

W północno-zachodniej części wyspy, w Parku Krajobrazowym Teno, ukrywa się mała, niepozorna wioska - Masca. Już sama droga do wioski to ekstremalne przeżycie. Przejazd wąską, stromą, krętą dróżką, wijącą się po górskich zboczach to jednak dopiero przedsmak tego co nas czeka. W Masce swój początek ma szlak trekingowy, który dociera aż do plaży u podnóża klifów Los Gigantes.

Wędrówka jest trudna, męcząca i niebezpieczna. Zdarzały się tragiczne wypadki. Jeśli nie jesteśmy doświadczonymi traperami, lepiej zrezygnujmy z wyprawy, ale nie wizyty w Masce. Droga do niej, widoki z wejścia do wąwozu, a także okolicznych punków widokowych same w sobie są niesamowitym przeżyciem.

Magda Bukowska Podziel się

Wulkan Teide

Wysoki na przeszło 3700 metrów wulkan Teide to prawdziwa wizytówka wyspy. Przy ładnej pogodzie majestatyczny stożek możemy podziwiać z najodleglejszych części wyspy. Wizyta na tym malowniczym, najwyższym szczycie Hiszpanii to jedna z największych atrakcji Teneryfy. Na wulkan najłatwiej dostać się kolejką linową, której górna stacja znajduje się niespełna 200 metrów od szczytu. Z tego miejsca możemy wybrać 3 trasy spacerowe.

Dwa szlaki prowadzą do punków widokowych, trzeci na sam szczyt. Żeby z niego skorzystać konieczne jest jednak uzyskanie specjalnego pozwolenia. Zgodę wydaje zarząd Parku Narodowego i można o nią wystąpić przez stronę internetowąreservasparquesnacionales.es. Pozwolenie jest bezpłatne.

Zimą, gdy na szczycie leży śnieg, albo warunki pogodowe są niesprzyjające, kolejka, a także drogi dojazdowe do wulkanu bywają zamykane. Dlatego najlepiej nie odkładać wyprawy na Teidę na ostatni dzień pobytu.

Wyprawę na wulkan warto połączyć z podziwianiem okolic majestatycznego stożka. U jego podnóży czekają na nas zapierające dech w piersi widoki. Niemal księżycowa sceneria parku momentami może wydać nam się znajoma. Nic dziwnego. "Zagrała" bowiem w wielu filmach m.in. "Gwiezdnych wojnach" czy "Starciu tytanów".

Magda Bukowska Podziel się

Jaskinia Wiatru i Drzewo Smocze

Jadąc na Teneryfę raczej nie planujemy schodzenia pod ziemię. Warto to jednak rozważyć. Na północy wyspy znajduje się bowiem niezwykłe miejsce - Jaskinia Wiatru (Cueva del Viento). To wulkaniczny tunel, który powstał w wyniku erupcji lawy z wulkanu Pico Viejo usytuowanego w pobliżu Pico del Teide. Licząca ok 17-kilometrów Jaskinia Wiatru to najdłuższa jaskinia wulkaniczna w Europie i trzecia na świecie (po jaskiniach na Hawajach), jednak zwiedzający mogą obejrzeć tylko kilkaset metrów tunelu.

W Cueva del Viento nie spotkamy niczego, do czego przywykliśmy w jaskiniach europejskich - stalaktytów, stalagmitów czy skalnych nacieków. W zamian zobaczymy lawowe tarasy i inne formy geomorfologiczne, dowiemy się wszystkiego o lawie i odbędziemy spacer po pięknym sosnowym lasem, pod którym ukrywają się tunele. Wizyta w Jaskini Wiatru to z pewnością jedna z najlepszych okazji, by zajrzeć do wulkanicznego wnętrza wyspy.

Kiedy wyjdziemy już na powierzchnię, warto dla kontrastu zobaczyć inną atrakcję północy wyspy, która znajduje się nieopodal. To niemal 1000-letnie ogromna dracena tzw. Smocze Drzewo, które pyszni się swoimi gigantycznymi rozmiarami w miejscowości Icod do los Vinos.

Magda Bukowska Podziel się

Góry Anaga

Północno-wschodnia część wyspy to kraina gór Anaga - geologicznie najstarsza część wyspy i z pewnością jedna z najbardziej malowniczych. Na zwiedzenie tej części Teneryfy warto poświęcić kilka dni. Jeśli jednak nie mamy tyle czasu, wybierzmy się chociaż na kilkugodzinną wycieczkę. Ciekawym pomysłem - zwłaszcza dla niedoświadczonych traperów i rodzin z dziećmi, jest odwiedzenie Szlaku Zmysłów (Sendero de Sentidos), na którym znajdziemy liczne wskazówki jak wykorzystać wszystkie zmysły, by najlepiej poznawać tutejszą przyrodę.

Szlak wiedzie od Centrum Informacyjnego Cruz del Carmen poprzez trzeciorzędowy las laurowy do punku widokowego Mirador del Llano de Los Loros (ok 1300 metrów). Pierwsza część trasy - ok. 300 metrów - wyłożono drewnianymi chodnikami, dzięki czemu pokonamy je nawet z dziecięcym wózkiem.

Pozostałą część szlaku pokonujemy historycznymi drogami, którymi okoliczni mieszkańcy docierali do leżącej u podnóży gór Anaga, dawnej stolicy Teneryfy - La Laguny. Piękna przyroda, oszałamiająca zieleń i wspaniałe widoki, to wszystko znajdziemy nie tylko na Szlaku Zmysłów, ale na każdej trasie w górach Anaga.

Magda Bukowska Podziel się

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl