Loro Parque to niesamowity ogród zoologiczno-botaniczny położony w Puerto de la Cruz na Teneryfie. Warto odwiedzić to miejsce niezależnie od tego, po której stronie wyspy spędzacie urlop. Wycieczka do Loro Parque będzie niezapomniana, o czym przekonał się nasz mały reporter Jaś. Na miejscu zobaczył m.in. orki, delfiny, szympansy, hipopotamy czy flamingi.