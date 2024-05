Teraz jest taniej. "All inclusive już od 1,4 tys. zł od osoby"

Maj i czerwiec to świetny czas na odwiedzenie Chorwacji. Wówczas mamy pogodę idealną do zwiedzania, turystów jest mniej niż w czasie szczytu sezonu, a ceny niższe niż w lipcu i sierpniu. Dziennikarka WP Turystyka sprawdziła, ile trzeba zapłacić za tygodniowy pobyt w tym kraju. - Za tygodniowe wakacje typu all inclusive z transportem samolotem trzeba zapłacić minimum 2,3 tys. zł od osoby. Jeśli ktoś zdecydowałby się na dojazd własny, to musiałby się liczyć z kosztami od 1,4 tys. zł od osoby - powiedziała w programie "Newsroom WP". Natalia Gumińska zdradziła także, ile przed sezonem kosztuje wynajęcie pokoju lub apartamentu w rejonie jednego z najpopularniejszych chorwackich miast, czyli Dubrownika oraz ile wydamy na jedzenie w restauracjach.