Test na koronawirusa w 10 sekund. Na fińskim lotnisku pomagają psy

Czworonogi rozpoczęły pracę w środę 23 września w ramach pilotażowego programu na lotnisku Vantaa w Helsinkach. Do przeprowadzenia testu nie jest konieczny nieprzyjemny wymaz z nosa. Pasażerowie po wylądowaniu i odebraniu bagażu muszą jedynie przetrzeć szyję chusteczką i włożyć ją do specjalnego pojemnika. Ten dostarczany jest do jednego z psów, który na podstawie próbki potu jest w stanie wyczuć, czy pasażer zarażony jest koronawirusem.