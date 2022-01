TikTokerka zdradza hotelowy sekret. Te rzeczy nigdy nie są czyszczone

Wideo Elliany poparli inni hotelowi sprzątacze

Komentarz zostawiło również kilku innych sprzątaczy hotelowych, którzy potwierdzili to, co pokazała Elliana. "Sprzątałem pięciogwiazdkowe hotele i mogę powiedzieć, że to prawda. Nigdy też nie używajcie szklanek w pokojach. Są wycierane, ale nigdy nie są czyszczone tak, jak powinny" - napisał jeden z nich.