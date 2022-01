Polak przeżył uderzenie tajfunu na Filipinach. "Modliliśmy się o życie"

Jeśli chodzi o prąd, to cały czas są tutaj duże braki w jego dostawie. Ratunkiem są generatory, na których pracuje teraz spora część wyspy, w tym także duże sklepy. W kilku miasteczkach udało się przywrócić prąd, ale raczej w tych miejscach, które leżą w obrębie głównych dróg, nie dalej niż 500 m. My mieszkamy w górach, więc tutaj nadal są z tym problemy. Myślę, że na tę chwilę ok. 85 proc. ludności jest nadal bez prądu i wody. Co do internetu, to też pojawia się i znika, chociaż tak od 10 dni mogę powiedzieć, że jest lepiej.