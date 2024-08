Tłumy nie odpuszczają. Po bilet trzeba ustawić się w gigantycznej kolejce

Choć wakacje dobiegają końca, jest jedno miejsce, w którym tłumy nie maleją, a do największych atrakcji trzeba stać w ogromnych kolejkach. Przed kasami kolejki na Kasprowy Wierch w Kuźnicach niezależnie od pory dnia kotłuje się tłum chętnych, aby wjechać na popularny szczyt. Marian Szewczyk, dyrektor ds. techniczno-operacyjnych Polskich Kolei Linowych w rozmowie z nami podpowiada, jak uniknąć gigantycznych kolejek oraz jak kupić tańsze bilety. Standardowy koszt przejazdu w obie strony to 139 zł od osoby i dla wielu turystów to bardzo wysoka cena. Można ją jednak obniżyć.

Rozwiń