Tłusty czwartek na świecie. Biegi z patelnią pełną naleśników, grillowane mięso i kolorowe parady

Defilady i korowody to atrakcje, których nie może zabraknąć podczas niemieckiego tłustego czwartku. Co ciekawe, dodatkowe niespodzianki czekają na klientów w niektórych piekarniach. Trzeba być przygotowanym na przykład na to, że wypieki może podać sprzedawca przebrany nawet za diabła.