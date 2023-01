To nagranie jest hitem. Pokazała, jak przechytrzyła Ryanaira

Osoby korzystające z tanich linii szukają wszelkich możliwych sposobów na to, jak zabrać na pokład więcej rzecz bez dopłacania za dodatkowy bagaż. Ogromną popularność zdobyło wideo, w którym pewna podróżniczka pokazała, że niemieszczące się w plecaku ubrania wkłada do poszewki i robi z nich poduszkę, którą można bezpłatnie wnieść do samolotu. Oczywiście to tylko jeden z wielu pomysłów.