TOUR de FRIENDS, czyli kulinarna podróż z przesłaniem magazynu FOOD & FRIENDS

Czasy mamy wyjątkowe, więc i przesłanie tej wyprawy było wyjątkowe. Międzynarodowe towarzystwo 25 zaproszonych do tego wydarzenia kucharzy podjęło się przygotowania niezwykłych dań stworzonych z sercem dla ludzi z wielkim sercem. Zostaną one wkrótce zaserwowane podczas wyjątkowych kolacji honorujących „25 Wspaniałych" w podziękowaniu za dobro, które czynią w tym szczególnym czasie. Redakcja magazynu FOOD & FRIENDS ruszyła w wyjątkową, liczącą 1400 kilometrów podróż po Polsce, podczas której odwiedziła Trójmiasto, Warszawę, Kraków, Wrocław i Poznań, aby stać się świadkiem powstawania niezwykłych dań stworzonych z sercem dla ludzi z wielkim sercem. W tak wyjątkowych miejscach jak hotel Hilton Gdańsk, Hotel Warszawa, Hotel Stary w Krakowie, podwrocławski Zamek Topacz oraz City Park Poznań powstały kulinarne dzieła, które wkrótce zostaną zaprezentowane podczas wyjątkowych kolacji honorujących „25 Wspaniałych" w podziękowaniu za dobro, które czynią w tym szczególnym czasie. Podczas pięciu etapów naszej wyprawy powstało pięć rozdziałów niezwykłej kulinarnej opowieści, w której zapisali się fantastyczni szefowie kuchni. Na tarasie gdańskiego hotelu Hilton spotkali się Tomasz Deker (Tu Można Marzyć), Rafał Wałęsa (Sztuczka), Grzegorz Labuda (Restauracja Chmielna), Rafał Kopicki (True) oraz gospodarz, szef kuchni restauracji Mercato Paweł Stawicki. W stolicy w restauracji Szóstka w Hotelu Warszawa jej gospodarz Darek Barański powitał gwiazdkowego kucharza Andreę Camastrę, Roberta Trzópka (Bez Gwiazdek), Beñata Alonso (Europejski Grill), Marcina Przybysza (Epoka) oraz Rabiego Abeda Alsalama (Concept 13). Wspaniały widok na Bazylikę Mariacką powitał nas z kolei na tarasie krakowskiego Hotelu Starego, w którym spotkali się Krzysztof Żurek (3 Rybki), Miłosz Grabowski (Restauracja Pod Różą), Marcin Filipkiewicz (Copernicus), Rafał Targosz (ZaKładka Bistro de Cracovie), Tomasz Leśniak (Nota_Resto i Bistro Bene) i Robert Koczwara (Fiorentina Dom Polski). Z kolei jeden z najpiękniejszych podwrocławskich ogrodów mieszczący się przy Zamku Topacz był świadkiem powstawania dań przygotowywanych przez gospodarza Rafała Borysa, Mariusza Kozaka (Monopol Wrocław), Damiana Chajęckiego (Uroczysko Siedmiu Stawów), Karola Sankowskiego (Przystań & Marina) oraz Adriana Bębna (Oda Bistro). Ostatni rozdział tej podróży to City Park Poznań. Taras jednej z najznamienitszych wielkopolskich restauracji Cucina 88 stał się sceną, na której swoje kulinarne premiery zaprezentowali Ernest Jagodziński (Autentyk), gospodarz Dominik Narloch (Restauracja Cucina), Michał Kuter (A Nóż Widelec), Dawid Łagowski i Artur Skotarczyk (Muga). Każda danie stanowiło osobną, niezwykłą opowieść. To przygotowane przez Marcina Przybysza, szefa kuchni warszawskiej restauracji Epoka, było ukłonem w stronę historii polskiej kuchni. – Mój deser ma swoje źródło w pierwszej książce kucharskiej napisanej przez Polaka, czyli Compendium ferculorum Stanisława Czernieckiego. Są to dwa przepisy połączone w jedno danie. Z nich powstał melchmus rabarbarowy, staropolska legumina z kompresowanym rabarbarem podany z tortem szpinakowym – wyjaśnia szef kuchni. Z kolei potrawa stworzona przez Roberta Trzópka, właściciela i szefa kuchni restauracji Bez Gwiazdek, czyli podwędzana belona z pieczoną papryką oraz bulionem z belony z esencją z pomidorów i ziołami, to hołd złożony regionalnej kuchni Pomorza Zachodniego. – Jest to szlachetna wariacja na temat paprykarza szczecińskiego. To także wyraz mojej osobistej nostalgii za morzem, za Gdańskiem, z którego pochodzę – dodaje szef kuchni. Tomasz Leśniak, twórca i szef kuchni konceptów kulinarnych Nota_Resto i Bistro Bene, a także szef kuchni piłkarskiej reprezentacji Polski, w swoim daniu (ośmiornica, majonez yuzu, bób kimchi, młode rzodkiewki i szparagi w panko) zamknął ogrom inspiracji, wspomnień, pasji i podróży. Jego kuchnia otwiera granice, łącząc najlepsze polskie składniki oraz sporą dawkę wpływów orientalnych. W tym wyjątkowym czasie, jakim stał się dla niego moment zamknięcia restauracji w marcu tego roku z powodu pandemii, zmienił swoje myślenie o kuchni, składnikach i kreowaniu potraw. – Wykorzystałem moment przestoju, czas zwolnionego tempa. Postanowiłem zasadzić warzywa, które pojawią się w menu restauracji. W moim ogrodzie można znaleźć rzodkiewki, bób czy kwiaty rukwi wodnej. Dziś przywiozłem do kuchni pierwszy wyhodowany w moim warzywniaku kwiat cukinii. To dla mnie ogromna radość, ale i coś, co zmieniło moje myślenie o gotowaniu. Inspiruje już sam moment zasadzenia warzywa. W potrawie jest jeszcze więcej mojego serca – mówi szef kuchni. Dawid Łagowski jest półfinalistą 6. edycji programu „Top Chef", szefem kuchni, który z pasją promuje gotowanie w stylu slow, a na bazie swoich receptur stworzył serię niezwykłych produktów pod marką Manufaktura Łagowski. Jego kalarepa, ser Krzywonos, marynowana rzodkiew, orzechy, olej porowy dały wyraz zamiłowaniu kucharza do inspiracji darami natury oraz do polskiej klasyki kulinarnej. — W tym lekkim, minimalistycznym, ale pełnym smaków daniu podałem kalarepę w dwóch odsłonach. W pierwszej została ona zamarynowana w oleju porowym z mojej manufaktury. W drugiej jest w wersji słodko-kwaśnej w occie jabłkowym i miodzie. Do tego dodałem wyrazisty dojrzewający ser Krzywonos wprost z wyjątkowej wielkopolskiej serowarni Marka Grądzkiego – wyjaśnia Dawid Łagowski. – Nie chcę zaskakiwać smakiem. Staram się, aby dzięki moim potrawom jedzący poczuli się jak w domu, powrócili do błogich smaków dzieciństwa. Największym komplementem jest dla mnie to, że goście do mnie wracają, że dania pozostawiają w ich pamięci piękne wspomnienia — wyjaśnia Dawid Łagowski. Ale to jeszcze nie koniec Nasza czerwcowa wyprawa dobiegła końca. To jednak nie koniec TOUR de FRIENDS. Już wkrótce specjalna kapituła wsparta przez media oraz lokalną społeczność wyłoni w tych pięciu odwiedzonych przez nas regionach „25 Wspaniałych", osoby, które w ostatnim czasie poświęcają dla nas wyjątkowo wiele. To właśnie im ci wszyscy fantastyczni szefowie kuchni zadedykowali swoje dania, które zaserwują podczas kilku kameralnych kolacji w odwiedzonych przez nas miastach. Będzie okazja do spotkania i osobistego podziękowania za dobro i poświęcenie „Wspaniałych". W skład kapituły złożonej z wybitnych postaci krajowej sceny biznesu i hotelarstwa weszli: Konrad Pokutycki – prezes zarządu BSH (Gaggenau, Siemens, Bosch), Filip Wójcikiewicz – HLT, właściciel Hilton Gdańsk, Wiesław Likus – właściciel grupy Likus Hotele i Restauracje, Radosław Fronc – właściciel Main Square Hospitality Group, Dorota Michalak-Kurzewska – właścicielka Topacz Investment, Zamek Topacz oraz ATM Grupa i Wiesław Prusiecki – prezes zarządu Grupy Konkret, do której należą między innymi City Park Poznań oraz Twierdza Modlin. Wszystkie dania, przepisy i związane z nimi opowieści znajdziecie w reportażach w najnowszej edycji FOOD & FRIENDS, która ukaże się już 22 lipca. Partnerami TOUR de FRIENDS są BMW Polska, Gaggenau, Cisowianka Perlage, San Marzano Wines, Vininova, Wirtualna Polska oraz The Best Chef.

Tekst: Magdalena Kaczyńska, Igor Grzeszczuk 