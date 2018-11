1 z 7 Dalej Plaże Wyspy Egzotyka W Podróży Miasta Weekend Poza miastem Z dziećmi Aktywnie Porady Ludzie Wideo Zobacz inne Miasta + 1 trójmiasto 03-11-2018 (12:07) 1 z 7 Trójmiasto. Tu nie można narzekać na nudę Poznaj atrakcje Gdańska, Sopotu i Gdyni 1000-letni Gdańsk, rozrywkowy Sopot i nowoczesna Gdynia tworzą idealną mieszankę, w której każdy znajdzie coś dla siebie. Malownicze położenie nad Zatoką Gdańską, cenne zabytki, bogata oferta kulturalna oraz dobra infrastruktura sprawiają, że metropolia przyciąga niezmiennie tłumy turystów z całego świata. Które miejsca w Trójmieście warto odwiedzić? Shutterstock.com Podziel się Gdańska przyciąga turystów przez cały rok W tysiącletnim Gdańsku atmosferę tworzy Trakt Królewski i Długie Pobrzeże nad Motławą. Kamienice przy ulicy Długiej i Długim Targu robią wrażenie na wszystkich. Szczególnie imponująca jest fasada Złotej Kamienicy, która została wzniesiona na początku XVII wieku. Do największych atrakcji miasta należy bazylika konkatedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Jest to wybitne dzieło gotyckiej architektury ceglanej. Trójnawowy obiekt jest największą ceglaną świątynią nie tylko w Polsce i Europie, ale i na całym świecie. Wewnątrz mieści się 25 tys. osób. Najcenniejszy element wyposażenia, tryptyk Sąd Ostateczny Hansa Memlinga, jest przechowywany w Muzeum Narodowym w Gdańsku (w kościele znajduje się jego kopia). Shutterstock.com Podziel się Nie można także ominąć malowniczej ulicy Mariackiej. Najbardziej magiczna ulica Gdańska, a dla wielu i Polski, przyciąga nie tylko turystów, ale także mieszkańców, którzy chętnie spacerują tu o każdej porze roku. Niegdyś nazywała się Frauengasse. Po obu stronach możemy podziwiać przepiękne kamienice, które kiedyś należały do bogatych kupców i złotników. Uliczka tętni życiem szczególnie latem. Poza zabytkami, turystów do Gdańska przyciągają rozległe plaże oraz liczne sklepy, sprzedające cuda z bursztynu. Dalej 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne