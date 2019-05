Tropikalny kurort na Islandii. Więcej lata na wyspie lodu i ognia

Islandzki architekt wpadł na nietypowy pomysł. Chcąc sprawić radość mieszkańcom postanowił stworzyć szklane biokopuły wypełnione egzotycznymi drzewami i atrakcjami. Może to być genialny pomysł na rozkręcenie nowej formy turystyki na wyspie.

Niskie temperatury utrudniają także uprawę warzyw i owoców . Hjordis Sigurdardottir wpadł na ciekawy pomysł i postanowił zbudować coś, co może zarówno poprawić nastroje mieszkańców krainy lodu, jak i stworzyć warunki umożliwiające uprawę egzotycznych roślin. Chce wykorzystać do tego drzemiącą pod ziemią energię geotermalną i znaczne ilości wolnego terenu.

Projekt o nazwie ALDIN jest inspirowany singapurskimi ogrodami Gardens by the Bay i ma kosztować w sumie 37 mln dolarów. Jego otwarcie planowane jest na 2021 r. To jak? Chętni na gorące wakacje na Islandii?