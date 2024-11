Trzeba się spieszyć z rezerwacjami. "Niezmiennie sprawdza się ta sama zasada"

Wielu marzy o spędzeniu świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku w egzotycznym klimacie. Takie osoby powinny jednak spieszyć się z rezerwacjami. - Różnice cenowe rok do roku wcale nie są duże. Można nawet znaleźć oferty, które są tańsze. Natomiast niezmiennie sprawdza się ta sama zasada - im wcześniej będziemy rezerwować, tym mamy większy wybór i łatwiej dostosować ofertę do budżetu - poradziła Marzena German, ekspertka z Wakacje.pl. - Jeżeli będziemy czekać na ofertę last minute, to niestety nie liczmy na to, że znajdziemy ją w korzystniejszej cenie - dodała w programie "Newsroom WP".

