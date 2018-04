Trzy doliny – mekka miłośników sportów zimowych

335 tras narciarskich o łącznej długości ponad 600 km, 183 wyciągi, które są zdolne do przewożenia 260 tysięcy ludzi. Trzy Doliny we francuskiej Sabaudii to mekka miłośników sportów zimowych.

Sabaudia to wymarzone miejsce dla amatorów zimowego szaleństwa (Shutterstock.com, Fot: nn)

Wszystko zaczęło się od… Anglii. Jej mieszkańcy na początku XX wieku szukali dogodnych terenów do jazdy na nartach. Les Trois Vallées rozwijało się od 1925 roku w obszarze trzech dolin: Vallée de Saint Bon, Vallée des Allues oraz Vallée de Belleville w Tarentaise , a także dwóch lodowców: Péclet i Chavière. Zachodnią część Trzech Dolin stanowi słoneczna Saint Bon. Jednak to nie tylko śnieżne szaleństwo, bo doliny oferują piękne krajobrazy, przyjazną atmosferę i miejsca tętniące życiem. Poza wyznaczonymi trasami są tam bardzo dobre warunki do zjazdów o największych różnicach poziomów.

Pogranicze Francji, Szwajcarii i Włoch skrywa wiele interesujących miejsc. Miłośnicy sportów zimowych mogą zacząć zwiedzanie trzech dolin w Genewie. Szybkie połączenia lotnicze i strategiczne położenie szwajcarskiego miasta blisko największych francuskich kurortów czyni z niego doskonałą bazę wypadową do zwiedzania Sabaudii.

Tak naprawdę każda z tych trzech dolin mogłaby być samodzielnym terenem narciarskim. W 1992 roku zorganizowano w Trzech Dolinach Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Albertville. W związku z tym wydarzeniem ośrodki narciarskie zostały zmodernizowane i powstało wiele nowych tras, zarówno narciarskich, jak i biegowych.

Poszukiwacze mocnych wrażeń znajdą tu coś dla siebie – tzw. "couloirs", czyli strome rynny wyżłobione w zboczach przez lawiny. W każdej z dolin znajduje się czarna super trasa. Stacja Les Menuires ma trasę Point de la Masse, a w Courchevel atrakcją jest zjazd z wierzchołka La Saulire. Zbocza z głębokim śniegiem wokół Val Thorens przyciągają amatorów dzikich zjazdów. Wokół Reberty i w okolicach Courchevel 1850 przeważają stoki do spokojnej, wręcz rekreacyjnej jazdy.

Najdogodniej dostać się bezpośrednim lotem do Genewy liniami lotniczymi LOT. Stamtąd albo wypożyczymy auto, albo transferem (busem) dojedziemy do Trzech Dolin.

Courchevel (1300-2738 m n.p.m.)

Światowej sławy teren narciarski położony jest we wschodniej części regionu Les Trois Vallées. Na narciarzy czeka 150 km tras o różnym poziomie trudności. Niższe tereny są często wybierane przez rodziny z dziećmi. Dużo tam zielonych oraz niebieskich, łatwych tras. Courchevel to świetnie utrzymane nartostrady, nowoczesna sieć wyciągów, jedne z najlepszych tras biegowych oraz tereny do freeride’u. Naprawdę dobre warunki śniegowe utrzymują się tu od grudnia do kwietnia. Stoki o ekspozycji południowej oraz te niżej położone są dodatkowo naśnieżane.

Les Ménuires (1850-2850 m n.p.m.)

Teren położony w dolinie Belleville, na który składają się trzy ośrodki: La Mont de Chambre, La Pointe de la Masse oraz Tougnète. Całość oferuje 160 km tras o dużym nasłonecznieniu i różnym stopniu trudności. Les Ménuires to także dobry ośrodek dla rodzin z dziećmi, odznaczony P’tits Montagnards oraz gwiazdą Famille Plus Montagne. Les Ménuires stworzona została wyłącznie na potrzeby turystów, więc nie znajdziemy tutaj typowo sabaudzkiego klimatu. Bardziej kameralna miejscowość to Saint Martin de Belleville. Dobre warunki do jazdy na nartach panują od grudnia do kwietnia. Niżej położone trasy są dośnieżane w miarę potrzeb.

Méribel (1100-2952 m n.p.m.)

To jedna z większych miejscowości w regionie. Leży w środkowej dolinie, dzięki czemu jest najlepiej skomunikowana z pozostałymi stacjami regionu. Méribel przyciąga turystów sabaudzkim urokiem i typową lokalną architekturą. Jej zaletą są szybkie wyciągi. Jeździć można od grudnia do kwietnia.

Val Thorens (1800-3230 m n.p.m.)

Jest najwyżej położonym terenem narciarskim w Europie. Wraz z pobliską miejscowością Orelle oferuje narciarzom 150 km tras oraz bardzo dobre połączenie z głównymi ośrodkami Trzech Dolin – Courchevel oraz Méribel. Hotele są tu położne bezpośrednio przy wyciągach. Wielkim atutem jest to, że prawie wszystkie trasy znajdują się powyżej 2000 m n.p.m., są tu aż 3 trzytysięczniki, 2 lodowce i 8 przełęczy, a tutejsze trasy mocno się od siebie różnią. Osoby, które dopiero zaczynają przygodę z nartami, mogą wybrać jedną z kilku oślich łączek w pobliżu ośrodka. Na średniozaawansowanych czekają dobrze przygotowane, szerokie trasy. Natomiast trasy czarne będą frajdą dla śnieżnych ekspertów. Val Thorens posiada także tereny do freeride’u. Tutaj każdy turysta znajdzie coś dla siebie: narciarstwo alpejskie, biegowe, telemark, freeride, freestyle a nawet 6-cio kilometrowy tor saneczkowy. Duża baza noclegowa i gastronomiczna. Warunki śniegowe: od listopada do maja.

La Tania (1350-2732 m n.p.m.)

Najbardziej kameralny i prorodzinny ośrodek. Położony jest w pięknych lasach świerkowych. Ta górska wioska wolna od ruchu samochodowego przyciąga co roku wielu turystów. W dzień czekają na nich bardzo dobrze przygotowane stoki, a po zmroku wiele atrakcji i rozrywek. To również świetny ośrodek dla snowboardzistów. Warunki śniegowe: od grudnia do kwietnia.

Saint Martin de Belleville (1450-2850 m n.p.m.)

Najmniejszy teren narciarski w Trzech Dolinach. 160 km tras oraz 63 wyciągi. Jest zróżnicowany i nadaje się dla wszystkich narciarzy. Saint Martin de Belleville to mała miejscowość połączona z Les Ménuires, która ma typowo sabaudzki charakter. Idealne miejsce dla osób poszukujących spokoju i bliskości natury, w którym nie brakuje udogodnień nowoczesnych stacji narciarskich. Dobre warunki od grudnia do kwietnia.

Orelles (880 m n.p.m.)

Mała miejscowość w pobliżu Val Thorens, w sercu doliny Maurienne. Liczy tylko 450 mieszkańców! Oba tereny narciarskie oferują 150 km tras: 8 tras zielonych, 27 niebieskich, 27 czerwonych i 8 czarnych. Cała Vallée de Belleville to aż 300 km tras. Miejsce charakteryzuje się tradycyjną architekturą – domy z drewna i kamienia. W Orelle jest taniej niż w pozostałych ośrodkach. To również miejsce dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Bridges Les Bains (600 m n.p.m.)

Znana i popularna uzdrowiskowa stacja termalna. Powstała w XIX wieku Bridges Les Bains jest tradycyjną sabaudzką wioską z przyjazną atmosferą i dobrą lokalną kuchnią. Stacja, w której niedozwolony jest ruch samochodowy, leży na wysokości 600 m n.p.m. Do Paradiski jedzie się stąd 20 min. do L’Espace Killy – godzinę.