Turyści dopięli swego. Sandomierz wycofał się z opłaty klimatycznej

Opłata klimatyczna w Sandomierzu od początku budziła kontrowersje. W końcu decyzją rady miasta zdecydowano o wycofaniu się z pobierania opłaty.

Opłata klimatyczna w Sandomierzu wynosiła 2 zł za dobę od turysty i była pobierana od 2017 r. Doliczano ją do rachunków hotelowych.

Przypomnijmy, że niedawno do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego trafiła skarga Beniamina Łuczyńskiego, który zarzucił miastu, że pobiera opłatę klimatyczną bezprawnie. - Kwestia smogu w sezonie grzewczym, szczególnie w miastach turystycznych, które pobierają opłaty klimatyczne od przyjezdnych i w których spodziewamy się dobrej jakości powietrza w czasie wypoczynku jest niestety bagatelizowana – mówił w rozmowie z WP Beniamin Łuczyński, członek stowarzyszenia Miasto Jest Nasze. - Opłaty zostały powołane dawno temu i to nie bez powodu. Pojawiało się wówczas mnóstwo deklaracji, które nie są w pełni realizowane. Dlatego trzeba ten temat odświeżyć i sprawić, żeby znów pojawił się w przestrzeni publicznej.

Zdanie Łuczyńskiego podzielało wielu, dlatego propozycja trafiła w końcu do rady miasta. - Burmistrz, jeszcze w poprzedniej kadencji samorządu, wówczas jako radny, miał wątpliwości co do zasadności takiej opłaty. Od kilku miesięcy trwały przygotowania aby ją wycofać - powiedział Mendak.