Turyści rozczarowani pogodą w Gdańsku. Wiatr wygonił ich z plaży

Te zdjęcia różni pół godziny

W niedzielę - dniu, który miał być najbardziej upalnym- temperatura na gdańskich plażach wynosiła w środku dnia tylko ok. 20 st. C. W mieście było cieplej, dlatego tłumy zmierzały w stronę plaż, by się na nich wygrzać. Niestety pogoda nad wodą była totalnie nieplażowa.