Turyści w końcu się doczekali. "Obserwujemy od dekady renesans kolei w Europie"

W niedzielę 15 grudnia br. po raz pierwszy w historii na torach pojawił się pociąg Baltic Express. Od teraz będzie on kursował z Gdyni do Pragi. Trasa zajmuje jednak aż dziewięć godzin. To znacznie dłużej, niż rejs samolotem. - Obserwujemy od dekady renesans kolei w Europie. Kolej zawsze dojeżdża do centrów miast. Łatwiejsze jest rezerwowanie biletów przez Internet, a komfort podróżowania jest coraz lepszy. Jest WARS. Myślę, że trasa ta będzie cieszyła się bardzo dużym obłożeniem zarówno ze strony czeskiej, jak i polskiej - przyznał w rozmowie z WP Dariusz Zimny, Konsul Honorowy Republiki Czeskiej w Bydgoszczy. Z kolei Tomas Zukal, Dyrektor Przedstawicielstwa Czech Tourism w Polsce zwrócił uwagę na ceny biletów. - Lotnicze mogą kosztować znacznie więcej - podkreślił.