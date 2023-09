Turystyczny hit Polaków. Słońca nie brakuje, a ceny zaskakująco niskie

Albania od lat podbija serca turystów z Polski, szczególnie ze względu na stosunkowo niskie ceny. - Jeśli ktoś chciałaby się tam wybrać jeszcze we wrześniu bądź październiku tego roku i skorzystać ze słońca, którego nawet w miesiącach jesiennych nie brakuje, to może przyjechać do hotelu czterogwiazdkowego z ofertą all inclusive już od ok. 1,5-1,6 tys. zł od osoby za tydzień. Jeśli komuś zależy na lepszym standardzie, wówczas musi bardziej nadwyrężyć swój budżet, ale to wciąż nie będzie zatrważająca kwota, bo można znaleźć pięciogwiazdkowy hotel na tydzień za dwa tys. zł od osoby - mówiła w programie "Newsroom WP" dziennikarka Natalia Gumińska. Jedzenie w restauracjach także nie jest drogie, bowiem pizze można kupić nawet za trzy euro (ok. 14 zł), a dania obiadowe zaczynają się od ok. siedmiu - ośmiu euro (ok. 33 zł).