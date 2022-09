Turystyka doświadczeń. "Dla nas - mieszczuchów - to jest wielka rozrywka"

Monika Sikorska z WP Turystyka wybrała się na Podkarpacie, by skosztować turystyki doświadczeń. Można tam spędzić czas blisko natury, ale nie tylko. Jak opowiedziała, w ofercie różnych gospodarstw znajdują się ciekawe atrakcje. Można obserwować nocne niebo, wydoić kozę, ubić masło, zbudować szałas czy wytoczyć garnek na kole. - Dla nas - mieszczuchów - to jest wielka rozrywka, kiedy możemy poobcować z naturą - opowiadała w programie "Newsroom WP". Monika odwiedziła też Krosno, gdzie udało jej się... wydmuchać wazon. - To bardzo ciężka praca - przyznała.

