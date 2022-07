Tych błędów unikaj na wakacjach. "Nie smażmy się"

Łukasz Durajski, rezydent pediatrii i ekspert WHO był gościem programu WP "Newsroom". Zauważył, że często zapominamy o tym, że inne choroby, szczególnie tropikalne, istnieją na świecie. Przypomniał m.in. o tzw. biegunce podróżnika. - Zadbajmy o to, co i gdzie zjadamy, ale zwracajmy też uwagę na temperatury - mówił. - Zachowajmy rozsądek. Nie smażmy się w godzinach między 12 a 16. Szukajmy cienia i nawadniajmy się. Ekspert przypomniał, że również w wodzie się opalamy i możemy się poparzyć.