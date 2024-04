Tyle Polacy wydają na majówkę. "Wcale nie szukają tylko najniższych cen"

Wyjątkowo wielu Polaków ma zamiar w tym roku spędzić majówkę za granicami naszego kraju. O tym, z jakimi wydatkami wiąże się taki wyjazd, mówiła w programie "Newsroom WP" Marzena German z Wakacje.pl. - Średnia cena przy najpopularniejszych kierunkach to ok. 3 - 3,5 tys. zł na osobę. Co ciekawe, Polacy wcale nie szukają tylko najniższych cen. Liczy się dla nich stosunek ceny do jakości. Jesteśmy skłonni więcej wydać, żeby więcej zyskać - powiedziała ekspertka. - Jeśli ktoś chce zaoszczędzić, warto rozważyć wyjazd w terminie późniejszym w stosunku do majówki, a wcześniejszym w stosunku do czerwcówki - poleciła.