Ceny to temat, który zwsze najbardziej polacyzuje turystów na Jarmarku św. Dominika w Gdańsku. A jak jest w tym roku? Dziennikarka WP Turystyka wybrała się, aby sprawdzić, ile w tym roku zapłacimy za regionalne przysmaki. - Ceny, w porównaniu do ubiegłego roku, delikatnie uległy zmianie. Ale jeżeli chodzi o mój produkt, to wydaje mi sie, że nie drastycznie - komentuje sprzedawca greckich słodkości.

Rozwiń