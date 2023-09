Tylko dwie godziny lotu. Polacy wybierają się coraz częściej

Biura podróży wychodzą naprzeciw turystom i w swojej ofercie, poza standardowymi wycieczkami na jeden czy dwa tygodnie, mają także wyjazdy na weekendy. Organizowane są one do krajów oddalonych o dwie, maksymalnie trzy godziny lotu z Polski. - W basenie Morza Śródziemnego w tym segmencie królują przede wszystkim Malta i Cypr, ale także wszelakie city breaki, które możemy połączyć z wypoczynkiem na plaży. Gdy polecimy do Neapolu czy Rzymu, także możemy z dobrodziejstw morza skorzystać, wybierając się do pobliskiego kurortu - mówi Marzena German z Wakacje.pl. Popularna jest także Turcja czy Costa Brava w Hiszpanii.