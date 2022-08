Ukochany kraj Polaków na urlop. "Tutaj jest po prostu bosko"

Chorwacja to ukochany kierunek Polaków od lat. Do grona jego fanów dołączyła w tym roku dziennikarka Monika Sikorska. - Wcale nie dziwi mnie, że Polacy tak bardzo kochają Chorwację, dlatego, że tutaj jest po prostu bosko. Jestem drugi raz w tym roku w tym kraju i jestem naprawdę zakochana - mówiła w programie "Newsroom WP". Jak zdradziła, podoba jej się to, że można tam zobaczyć morze i góry obok siebie, pogoda jest pewna, a woda krystalicznie czysta.

