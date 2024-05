Ukochany kraj Polaków. Teraz jest tam 30 stopni

W czołówce rankingów, prezentujących kraje, które Polacy najczęściej odwiedzają w czasie urlopów, od lat znajduje się Egipt. Mekka all inclusive przyciąga naszych rodaków nie tylko w czasie sezonu wakacyjnego i podczas ferii, ale przez cały rok. Kraj faraonów odwiedziła także Marzena German, ekspertka rynku turystycznego z Wakacje.pl. - W tej chwili w Sharm el Sheikh jest ponad 30 st. C, ale jest wiatr, więc tak bardzo upału się nie odczuwa. To jest ten moment, kiedy można w przyjemnej atmosferze się wygrzać i odpocząć, ale też spróbować innych aktywności, np. nurkowania - powiedziała w programie "Newsroom WP".

