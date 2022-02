Pierwszy po wybuchu wojny na Ukrainie pociąg z Kijowa do Warszawy. Składy nadal kursują

24 lutego w rozmowie z Wirtualną Polską Niedzielski informował, że pociąg sanitarny z pełną obsługą ratowniczą i wyposażeniem medycznym, który może transportować rannych jest przygotowywany". "W najbliższych dniach zaplanowane są ćwiczenia z jego użyciem" – zapowiedział wskazał. Skład – jak wyjaśniał – miałby służyć do odbierania rannych z granicy z Ukrainą. "To rozwiązanie stworzone zupełnie od zera, do tej pory nie było wykorzystywane w Polsce" - powiedział WP Niedzielski.