Ukrainiec hoduje "smoka". Ich zdjęcia podbijają sieć

Najlepsi przyjaciele

Tamerlan to wyjątkowy legwan albinos o pomarańczowym umaszczeniu, który na co dzień mieszka ze swoim opiekunem Aleksiejem i jego żoną w USA. Choć urodził się niewidomy, dziś wiedzie życie prawdziwego celebryty. Aleksiej systematycznie udostępnia na swoim koncie na Instagramie zdjęcia i filmiki, na których można zobaczyć, jak "pomarańczowy influencer" spędza czas. Legwan przypomina smoka, dlatego też porównywany jest do niego przez właściciela i internautów, którzy obserwują ich profil "Dragon and me" (Smok i ja).