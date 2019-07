Upiekły się żywcem. Problem robi się coraz poważniejszy

Tylu martwych małż w Bodega Bay w Kalifornii nie widziano od wielu lat. W czerwcu temperatury przekraczały tam 38 st. C. Ekstremalne upały sprawiły, że mięczaki upiekły się w swoich skorupkach.



Te muszlowce z rodziny mięczaków żyją przytwierdzając się do przybrzeżnych kamieni i żywią się planktonem. Gdy nadchodzi odpływ, wystawione są na działanie słońca, które tym razem było dla nich bezwzględne. Jackie Sones, koordynatorka badań nad fauną i florą w morskim rezerwacie Bodega Bay powiedziała w rozmowie z mediami, że małże dosłownie upiekły się w muszlach.

"Nie myślimy już o zmianach klimatu, jak o czymś, co ma nadejść, ale na co powinniśmy być przygotowani już teraz" - powiedział Brian Helmuth, ekolog morski z Notheastern University w rozmowie z "The Guardian".