Dania ma problem. Temperatury w tym kraju rosną najszybciej na świecie

Duński nadawca publiczny TV2 przeanalizował dane ośrodków naukowych pod kątem temperatur na świecie. Okazało się, że ich wzrost w tym najmniejszym kraju nordyckim był w ciągu ostatnich 30 lat dwa razy szybszy w porównaniu do reszty globu.

Stacja TV2 przeanalizowała dane dwóch brytyjskich instytutów specjalizujących się w tematyce związanej ze zmianami klimatycznymi. Mowa o Climatic Research Unit i Hadley Centre for Climate Prediction and Research.

Badania wykazały, że od 1999 r. średnia temperatura w Danii zwiększyła się o 1,2 st. C, podczas gdy w przypadku reszty świata wartość ta zwiększyła się o 0,52 st. C. Publiczny nadawca telewizyjny poinformował też, że w norweskiej prowincji Svalbard średnia temperatura w ciągu 50 lat zwiększyła się aż o 5,6 st. C.