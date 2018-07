Upolowała rzadki gatunek żyrafy. Pochwaliła się tym w sieci

W internecie pojawiło się zdjęcie łowczyni trofeów Tess Thomson, na którym z uśmiechem na twarzy i bronią w ręku pozuje na tle upolowanej żyrafy. Czyn Amerykanki spotkał się z falą krytyki.

Tess Thomson na swoim profilu na Facebooku opublikowała post, na którym pochwaliła się najnowszą zdobyczą. Wkrótce jednak został on przez nią usunięty, ponieważ spotkał się z ogromną falą krytyki, przede wszystkim ze strony obrońców zwierząt. Post udostępniono ponad 40 tys. razy. Zdjęcia łowczyni z trofeum możemy wciąż zobaczyć na Twitterze - m.in. na profilu AfricaDigest.

"Biały amerykański dzikus, który po części wciąż jest neandertalczykiem przyjeżdża do Afryki i strzela do niezwykle rzadkiego gatunku czarnej żyrafy. Nazywa się Tess Thomson. Proszę udostępniajcie." – czytamy pod zdjęciem Amerykanki.

Internauci są zdumieni, że ktoś w XXI w. może zabijać dla zabawy. Posądzają łowczynię nie tylko o sadyzm i brutalność, ale także o bezmyślność. Trudno im zrozumieć, że ktoś, kto kreuje się na wykształconego, nie ma pojęcia o gatunkach zagrożonych wyginięciem, albo, co gorsza, ma tego świadomość i zabija mimo to. Niestety, polowanie na zwierzęta to wciąż popularna "rozrywka" w Afryce.