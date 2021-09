Urlop jesienią. Dużo lepsze okazje cenowe

Koniec lata nie oznacza końca podróżowania. Wręcz przeciwnie - to najlepszy moment by złapać duże lepsze okazje cenowe niż jeszcze miesiąc temu. - Wyjazdy jesienne do kierunków typowo wakacyjnych są tańsze niż w szczycie sezonu - potwierdza Marzena German z portalu Wakacje.pl, która była gościem programu WP "Newsroom". - Na przedłużone weekendy możemy polecieć do krajów basenu Morza Śródziemnego nawet za 700-800 zł od osoby. All inclusive w Turcji znajdziemy poniżej 2000 zł od osoby.