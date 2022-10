Urlop po sezonie. Gdzie lecieć na last minute jeszcze w 2022 roku?

Choć dla wielu wakacje kończą się wraz z 31 sierpnia, to są też tacy, którzy dopiero po wysokim sezonie wybierają się na urlop. To czas, kiedy w turystycznych krajach nie ma tłumów, a same wycieczki są dużo tańsze. Marzena German z portalu Wakacje.pl była gościem programu "Newsroom WP" i opowiedziała o tym, dokąd można się wybrać jeszcze w tym roku kalendarzowym. Na liście znalazły się m.in. Turcja, Malta, Cypr czy Wyspy Kanaryjskie, ale także pełne słońca Karaiby i Azja. - To wszystko stoi otworem, jeśli ktoś ma czas i może skorzystać z urlopu to na pewno zaoszczędzi w stosunku do czasu wakacyjnego - mówiła ekspertka.

