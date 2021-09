Urlop po sezonie. Gdzie polecieć?

Wrzesień i październik to dla wielu idealny moment na urlop. W zagranicznych kurortach nie ma tłumów, a pogoda wciąż dopisuje. Dokąd najlepiej wybrać się jesienią? - Popularnością cieszą się kierunki w basenie Morza Śródziemnego. Możemy polecieć do Grecji, Turcji, Hiszpanii i Egiptu - mówiła w programie WP "Newsroom" Marzena German z Wakacje.pl. - Sporo osób decyduje się też na Maltę i Cypr. Ekspertka zauważyła, że okazji do podróży, nawet trochę krótszych, jesienią jest całkiem sporo. Kiedy? Tego dowiecie się z materiału wideo.