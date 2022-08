Urlop po sezonie. Gdzie warto się wybrać?

Niższe ceny to ogromny plus wycieczek po sezonie. Ale gdzie we wrześniu czy październiku jest pewna pogoda? Marzena German z portalu Wakacje.pl zapewnia, że w krajach basenu Morza Śródziemnego. Ekspertka dodaje, że jest też coraz większe zainteresowanie wyjazdami w sezonie zimowym. - A w tym roku ta oferta będzie bardzo bogata - mówi. Na liście kierunków, które Polacy mają do wyboru na zimę są m.in.: Meksyk, Dominikana, Emiraty Arabskie, Tanzania, Kenia czy całoroczny Egipt.

