Urlop po sezonie. "Oszczędności potrafią być bardzo wysokie"

Początek jesieni to wciąż bardzo dobry czas na zagraniczne wyjazdy. Wówczas w południowej części Europy pogoda sprzyja zarówno morskim kąpielom oraz wygrzewaniu się na plażach, jak i zwiedzaniu. Największą zaletą posezonowych wyjazdów są jednak ceny. - Jeżeli porównamy ceny wyjazdów po sezonie z tymi w szczycie sezonu, czyli w lipcu i sierpniu, to okaże się, że oszczędności mogą sięgać nawet 43 proc. - mówiła w programie "Newsroom WP" Marzena German z Wakacje.pl. - Można znaleźć oferty na wrzesień i październik do krajów, znajdujących się w basenie Morza Śródziemnego do 1,5 tys. zł za osobę - dodała ekspertka.

