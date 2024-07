Urlop pod palmami. Ile trzeba wydać w tym roku?

Ceny to jeden z ważniejszych aspektów, które Polacy biorą pod uwagę, w czasie planowania urlopów. O tym, ile w tym roku turyści wydają na zagraniczne wakacje, mówiła w programie "Newsroom WP" Marzena German z Wakacje.pl. - W przypadku osoby dorosłej to cena średnio ok. 3,5 tys. zł, ok. 7,5 - 8 tys. zł za rezerwację pary. Z kolei przy rodzinie z jednym dzieckiem ponad 11 tys. zł, przy rodzinie 2+2 ok. 13-14 tys. zł. Zależy to od kierunku, ale nie oznacza, że są to najniższe ceny, jakie możemy znaleźć. Nawet teraz są oferty ok. 2,3 - 3 tys. zł od osoby - powiedziała ekspertka rynku turystycznego.