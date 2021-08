Urlop we wrześniu. Nie czekaj na ostatnią chwilę

Wrzesień coraz częściej jest miesiącem wysokiego sezonu turystycznego. Opowiadała o tym w programie "Newsroom" Marzena Buczkowska-German z portalu Wakacje.pl. - Oferta jest podobna jak w miesiącach letnich. Możemy polecieć do ciepłych miejsc w basenie Morza Śródziemnego, północnej Afryki czy krajów dalej położonych - mówiła. Co ciekawe, z danych portalu wynika, że nie warto czekać z rezerwacją na ostatnią chwilę, bo im bliżej wylotu tym oferty są droższe. - Oferta znajdzie się z dnia na dzień, ale by było atrakcyjnie cenowo, to teraz jest dobry moment, by rezerwować wycieczki na koniec września - mówiła ekspertka.