USA. Rekordowy październik w parku Yellowstone

Rekordowy rok w Yellowstone?

Jak podają amerykańskie media, zwiększony ruch turystyczny odnotowano także w położonym nieopodal Yellowstone Parku Narodowym Grand Teton. W ubiegłym miesiącu zwiedziło go ponad 351 tys. gości, co stanowi wzrost o ok. 88 proc. w ujęciu rocznym.

Od początku 2020 r. do Yellowestone zawitało już 3,74 mln osób. To o zaledwie 6 proc. mniej niż w tym samym okresie w 2019 r.

Biorąc pod uwagę fakt, że park był od 24 marca do 18 maja zamknięty z powodu epidemii koronawirusa, to liczby są naprawdę imponujące. W maju dwa wejścia do parku w Wyoming zostały otwarte, a dopiero w czerwcu podobnie postąpiono z trzema w Montanie. wszystko wskazuje na to, że Amerykanie łakną przyrody.